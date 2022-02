Orchestre des étudiants Théâtre du Garde Chasse, 29 mars 2022, Les Lilas.

Orchestre des étudiants

Théâtre du Garde Chasse, le mardi 29 mars à 20:00

Créé en 2010 à l’initiative des directeurs des conservatoires et dirigé par Olivier Holt, il regroupe les élèves inscrits en 3ème cycle amateur et en classes préparatoires diplômantes et/ou se destinant à un avenir professionnel. Proposant 2 fois par an au public un répertoire aussi exigeant qu’accessible, il permet également aux élèves issus de conservatoires différents de se rencontrer. En parallèle, et en complément de l’orchestre, est organisé chaque année un concours de concertos : cette année c’est un concours de cordes qui est organisé en décembre. Les lauréats de ce concours se produiront en soliste avec l’orchestre : une expérience forte et unique. Le programme est : • Hindemith, concerto pour alto Trauermusik • Haydn, concerto en do pour violoncelle 1er mvt, • Bruch, kol nidrei • Beethoven, 1er mvt de la 8 symphonie. 2 lauréates du concours de cordes qui a eu lieu en décembre joueront les deux concertos.

Entrée libre

Orchestre des grands élèves du réseau des conservatoires d’Est Ensemble

Théâtre du Garde Chasse 181 bis rue de Paris 93 Les Lilas Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T21:00:00