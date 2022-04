Orchestre des amateurs de la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 03 juin 2022

de 20h30 à 22h30

gratuit

Chaque année, l’orchestre des amateurs de la Philharmonie de Paris prépare une ou plusieurs grandes oeuvres du répertoire, sous le tutorat des musiciens de l’Orchestre de Paris. Chaque année, l’orchestre des amateurs de la Philharmonie de Paris prépare une ou plusieurs grandes oeuvres du répertoire, sous le tutorat des musiciens de l’Orchestre de Paris, de l’Orchestre de chambre de Paris, de l’Orchestre national d’Île-de-France et de l’Ensemble intercontemporain. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22789 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

