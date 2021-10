Paris Stade Léo Lagrange île de France, Paris Orchestre de spectacle de Montreuil Stade Léo Lagrange Paris Catégories d’évènement: île de France

Hymnes en jeux – Orchestre participatif Dans le cadre de l’Olympiade culturelle précédant les JOP Paris 2024, l’Orchestre de spectacle de Montreuil crée de 2020 à 2024 un orchestre à grande échelle réunissant professionnels et amateurs. Avec Hymnes en jeux, cet orchestre interprète des hymnes nationaux réorchestrés par des compositeurs de styles musicaux variés. Le 2 octobre, huit hymnes seront présentés, interprétés par une trentaine de musiciens. Mis en scène par Mathieu Bauer et guidés pour l’occasion par la comédienne Eléonore Auzou-Connes, les musiciens circulent d’un pays à l’autre, par le détroit des idées qui se succèdent, par associations, imprévus, impossibles, sur la carte de cette Odyssée, au hasard de la digression et du jeu. Ce concert inaugurera le programme du collectif « La Beauté du geste », regroupant 8 scènes labellisées du département de la Seine-Saint-Denis qui se réunissent depuis 2020 avec l’ambition d’être l’un des animateurs phare de ce temps festif et fédérateur d’une portée unique qu’est l’Olympiade culturelle. À l’issue de trois années de commandes artistiques participatives en lien avec les habitants et les artistes des territoires de la Seine-Saint-Denis, naîtra en 2024 une immense parade à l’image de la diversité du département : elle donnera toute sa place à la jeunesse, à la diversité du département, au cœur même de l’espace public comme théâtre du monde. Le programme du concert : Le Mali, Mali, par Lawrence Williams

Flowers of Scotland, Ecosse, par Cyril Attef

Jana Gana Mana, Inde, par Sarah Murcia

Kdé Domov Mùj, République Tchèque, par Etienne Charry

Canadadanac, Canada, par Eve Risser

Milli Tharanan, Afghanistan, par Tatiana Mladenovitch alias Franky Gogo

Rotas Cadenas, Argentine, par Andrea Marsili

SALAMeSHAH, Perse, par Seb Martel Avec : Eléonore Auzou-Connes

Direction artistique : Sylvain Cartigny

Mise en scène : Mathieu Bauer

Composition : Etienne Charry, Eve Risser, Franky Gogo, Andrea Marsili, Seb Martel, Lawrence Williams, Cyril Attef, Sarah Murcia

Production : l’Orchestre de spectacle de Montreuil et le Nouveau théâtre de Montreuil – CDN Soutien : Département de la Seine-Saint-Denis, Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la Région Ile-de-France

En partenariat avec : Le groupe « La Beauté du geste »

Projet réalisé avec le soutien du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques – Paris 2024, dans le cadre de l’Olympiade Culturelle Nuit Blanche -> Nuit Blanche Stade Léo Lagrange 68 boulevard poniatowski Paris 75012

