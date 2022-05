Orchestre de Picardie | Orchestre de Chambre de Genève Direction Arie van Beek, 3 juin 2022, .

Orchestre de Picardie | Orchestre de Chambre de Genève Direction Arie van Beek

2022-06-03 – 2022-06-03

Après onze années à la tête de l’Orchestre de Picardie, Arie van Beek célébrera la fin de son mandat par un événement symphonique de première grandeur.

Associant sa chère phalange picarde à l’Orchestre de Chambre de Genève (dont il est également Directeur musical), réunissant un quatuor de solistes de niveau international et une multitude de choristes venus de Rouen, Genève et Paris, le maestro a choisi de diriger la Symphonie Nº 9 de Beethoven. « Un baiser au monde entier ! » avait écrit Schiller dans son poème An die Freude (À la Joie), un idéal de fraternité universelle que Beethoven traduira par la, en ré mineur (1824), cette musique de toutes les audaces, et encore au-delà. Qu’on pense à la gigantesque construction de la symphonie, à son allegro « cosmique », à l’ampleur sauvage de son scherzo, au sublime chant de l’adagio… Le Finale marque un palier encore supérieur !

Générique

Soprano

Omo Bello

Distribution en cours

Chœurs

Chœur de Chambre de Rouen

Chœur Sorbonne Université (COSU)

Chœur Genévois

Chef de chœur

Frédéric Pineau

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nº 9

DURÉE · ENVIRON 1H30

TARIF 3 · 11 À 29€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/orchestre-de-picardie-21/

© Droits Réservés

dernière mise à jour : 2022-01-13 par