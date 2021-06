ORCHESTRE DE PICARDIE Château-Thierry, 13 juin 2021-13 juin 2021, Château-Thierry.

ORCHESTRE DE PICARDIE 2021-06-13 16:00:00 – 2021-06-13

Château-Thierry Aisne

12 12 Hormis les toniques Danses Roumaines de Béla Bartók en ouverture, ce programme propose quelques belles pépites de la musique française dont les savoureuses Fables de la Fontaine de Jacques Offenbach.

C’est en 1842 que le jeune immigré allemand, dont les succès phénoménaux au théâtre restent à venir, met en musique six de ces fables à l’attention des salons parisiens. Assez loin du genre de la romance, alors très prisé de ces lieux mondains, Jacques Offenbach conçoit ces pièces comme des véritables scènes lyricodramatiques, soulignant les péripéties et surprises de la narration, tout en soignant la mélodie et le « beau chant ». Ainsi, dans La Cigale et la Fourmi, (aux accents parfois très rossiniens),comme dans Le Savetier et le Financier, il n’hésitera pas à placer de fort brillantes vocalises virtuoses en « chute finale ». Peu fréquentées en récital, ces Fables devraient prendre une nouvelle jeunesse avec la récente version orchestrale de Jean-Pierre Haeck soutenant la jeune et magnifique mezzo-soprano Marielou Jacquard.

Guère attiré par l’orchestre, Gabriel Fauré aura pourtant laissé quelques œuvres symphoniques marquantes qui proviennent, pour l’essentiel de ses musiques de scène. Il fut ainsi le premier compositeur, avant Debussy, Sibelius et Schoenberg à illustrer en 1898 le drame de Maeterlinck Pelléas et Mélisande.

S’attachant surtout, dans la suite d’orchestre qu’il en tira en 1901, au personnage de Mélisande, Fauré avait su en évoquer l’aura de mystère impalpable, avec un mariage de charme et de tragique qui n’appartient qu’à lui.

+33 3 65 81 03 44

