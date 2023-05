Orchestre de Paris Philarmonie de Paris, 8 juin 2023, Paris.

Du jeudi 08 juin 2023 au vendredi 09 juin 2023

jeudi, vendredi

de 20h00 à 23h00

Public adolescents adultes.

Sasha J.Blondeau, Edgard Varèse avec l’Orchestre de Paris

Fendre une foule : une personne sort de chez elle et rejoint une multitude qui se forme à l’extérieur.

Hybridant l’orchestre, l’électronique et la performance dansée et chantée, Cortèges est une aventure collective imaginée par Sasha J. Blondeau, François Chaignaud et l’autrice Hélène Giannecchini. L’individu gagné par la foule, le monologue gagné par le chant, la musique gagnée par la danse, l’orchestre gagné par la synthèse électronique, l’identité gagnée par le trouble : cette dramaturgie de rythmes et d’unissons, de trajectoires et d’envols, perturbe les hiérarchies communes de la salle de concert.

Face à Cortèges, Edgard Varèse, avec son Density 21.5 pour flûte et l’œuvre iconique pour grand orchestre, Amériques. Varèse soulève littéralement l’orchestre hérité du post-romantisme, qu’il plonge dans la physique d’un nouveau monde. Musique stupéfiante avec ses sirènes, ses foules et sa cohorte de percussions, symbiose unique de l’art et de la vie.

Philarmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Audoin Desforges Cortèges