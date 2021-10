Orchestre de Paris / Lauréate du Concours La Maestra Philharmonie de Paris, 19 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 19 mai 2022

de 10h30 à 11h40

gratuit

Béla Bartok a quitté la Hongrie et se réfugie seul à New York pour fuir le nazisme. Pauvre et malade, alors qu’il a du de plus en plus de mal à composer, un chef d’orchestre lui commande une œuvre…

… et lui permet de prendre confiance en lui. Clément Lebrun sera votre guide dans la découverte de cette œuvre incroyable riche, tantôt flirtant avec le néoclassicisme, tantôt intégrant des éléments empruntés au folklore de sa Hongrie natale sans oublier de faire des clins d’œil à d’autres pièces en allant même parfois jusqu’au pastiche.

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23518 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

