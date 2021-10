Orchestre de Paris / Esa-Pekka Salonen / Pekka Kuusisto Philharmonie de Paris, 8 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 8 décembre 2021

de 20h30 à 22h07

Le jeudi 9 décembre 2021

de 20h30 à 22h07

payant

Le Château de Barbe-Bleue reste une expérience d’une intensité rare, avec l’orchestre bartókien et ses paroxysmes.

Fruit de la rencontre de Bartók avec le librettiste Béla Balázs, Le Château de Barbe-Bleue est né de la volonté de proposer un opéra en langue hongroise. Sur le modèle de celle entre Maeterlinck et Debussy, la collaboration fut un coup de maître : il est peu d’œuvres qui, telles cet « opéra en un acte et un prologue », parviennent à une semblable intensité musicale et dramatique. Ramassé, tendu à l’extrême, le récit est magnifié par un orchestre aux couleurs prodigieuses et parfois irréelles, allant du paroxysme d’intensité à de lugubres nappes sonores : elles font de cette fable magnétique et cruelle un véritable « poème symphonique avec voix ».

Autre évènement, la création française du Concerto pour violon de Bryce Dessner, confié à l’archet de son dédicataire et complice de longue date, Pekka Kuusisto. Artiste prodigue et polymorphe, adoubé par Philip Glass et Steve Reich, Dessner passe avec la même aisance du rock à la musique de film, du quatuor à la voix, du ballet à la musique symphonique : un prodige de notre temps, dont chaque nouvel opus révèle une facette inédite.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Concerts -> Classique

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22701 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-12-08T20:30:00+01:00_2021-12-08T22:07:00+01:00;2021-12-09T20:30:00+01:00_2021-12-09T22:07:00+01:00