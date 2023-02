ORCHESTRE DE PARIS – ELIM CHAN GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 16 février 2023, PARIS.

ORCHESTRE DE PARIS – ELIM CHAN GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. 2023-02-16 à 20:00. Tarif : 29.7 à 57.2 euros.

ORCHESTRE DE PARIS / ELIM CHAN Chœur de l’Orchestre de Paris – Ray Chen – Brahms, Mendelssohn, Tchaïkovski Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie• Durée : environ 1h52 dont 1 entracteJohannes BrahmsNänieFelix MendelssohnConcerto pour violon n°2ENTRACTEPiotr Ilitch TchaïkovskiHymne des chérubinsSymphonie n° 4Orchestre de ParisChoeur de l’Orchestre de ParisChoeur de jeunes de l’Orchestre de ParisElim Chan, directionRay Chen, violonIngrid Roose, cheffe de choeurRémi Aguirre Zubiri, chef de choeur associéEdwin Baudo, chef de choeur associéBéatrice Warcollier, cheffe de choeur associéeEscortées des perles de musique chorale rarement données que sont le sombre Nänie et le radieux Hymne des chérubins, deux partitions majeures du répertoire se partagent l’affiche de ce concert exceptionnel. Composé par Brahms en 1880, suite au décès de son ami le peintre Anselm Feuerbach, Nänie est un chant funèbre pour chœur et orchestre, très difficile d’exécution, dans lequel le compositeur exprime simultanément la douleur du deuil et l’espoir d’une consolation.Avec son thème initial plein de lyrisme et sa sobre virtuosité, le Concerto pour violon de Mendelssohn est quant à lui l’un des piliers du répertoire, à la fois volubile, intimiste, et plein de spontanéité.Après le bouleversant Hymne des chérubins pour chœur a cappella, qui témoigne, au sein de la Liturgie de saint Jean Chrysostome, de l’attachement de Tchaïkovski au rituel orthodoxe, le programme s’achève sur l’imposante Symphonie n° 4 : avec sa conception cyclique – et de l’aveu même du compositeur –, elle symbolise la quête illusoire mais obstinée du bonheur dans une existence marquée par le fatum. Choeur de l’Orchestre de Paris, Orchestre de Paris, Ray Chen, Elim Chan Choeur de l’Orchestre de Paris, Orchestre de Paris, Ray Chen, Elim Chan

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

Escortées des perles de musique chorale rarement données que sont le sombre Nänie et le radieux Hymne des chérubins, deux partitions majeures du répertoire se partagent l’affiche de ce concert exceptionnel.

Composé par Brahms en 1880, suite au décès de son ami le peintre Anselm Feuerbach, Nänie est un chant funèbre pour chœur et orchestre, très difficile d’exécution, dans lequel le compositeur exprime simultanément la douleur du deuil et l’espoir d’une consolation.

Avec son thème initial plein de lyrisme et sa sobre virtuosité, le Concerto pour violon de Mendelssohn est quant à lui l’un des piliers du répertoire, à la fois volubile, intimiste, et plein de spontanéité.

Après le bouleversant Hymne des chérubins pour chœur a cappella, qui témoigne, au sein de la Liturgie de saint Jean Chrysostome, de l’attachement de Tchaïkovski au rituel orthodoxe, le programme s’achève sur l’imposante Symphonie n° 4 : avec sa conception cyclique – et de l’aveu même du compositeur –, elle symbolise la quête illusoire mais obstinée du bonheur dans une existence marquée par le fatum.

