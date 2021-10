Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Orchestre de Paris / Daniel Harding / Renaud Capuçon Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Orchestre de Paris / Daniel Harding / Renaud Capuçon Philharmonie de Paris, 22 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

Le jeudi 23 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

Le Concerto pour violon d’Elgar déploie son lyrisme et sa sensualité tout en préservant son énigme originelle – le compositeur ayant affirmé qu’une âme y était enfermée… Le Concerto pour violon d’Elgar déploie son lyrisme et sa sensualité tout en préservant son énigme originelle – le compositeur ayant affirmé qu’une âme y était enfermée… Trois Lieder choraux approfondissent ensuite ce climat nimbé de mystère. Les mystères oraculaires de la nuit romantique planent sur les trois Lieder choraux ici rassemblés : véritable hymne à la nuit, le Nachtlied de Schumann, sur un texte de Hebbel, fait littéralement palpiter la matière sonore ; chef-d’œuvre inégalé de l’esprit « Sturm und Drang », la pièce de Schubert sublime le poème de Goethe dans laquelle le mouvement de l’eau allégorise l’hésitation entre monde matériel et spirituel ; quant au Schicksalslied de Brahms en trois mouvements, parfois qualifié de « petit Requiem », c’est une merveille de charme mélodique et de colorisme harmonique. En s’emparant de l’ample Concerto pour violon d’Elgar, l’archet de Renaud Capuçon ne peut qu’approfondir ce climat de mystère. A la fois lyrique et rhapsodique, mélancolique, sensuelle et tempétueuse, cette œuvre cultive en effet une réputation énigmatique, puisque le compositeur lui-même a inscrit sur la partition, en espagnol, l’inscription : « Ici est enfermée l’âme de… » Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

