Orchestre de Paris / Concert d’ouverture Philharmonie de Paris, 8 juin 2022, Paris.

Du mercredi 08 juin 2022 au jeudi 09 juin 2022 :

Trois œuvres pour orchestre, trois manières de reconfigurer cette formation classique, par l’électronique ou par un nouveau dispositif spatial.

Misato Mochizuki, au confluent des cultures occidentale et japonaise, imagine une partition où la machinerie du logiciel Orchids engendre une nature artificielle : une quasi-volière électronique fait irruption dans la trame de l’orchestre. Pour Marco Stroppa, le soliste de Come play with me est précisément l’électronique figurée par un totem soliste de haut-parleurs. Dans ce concerto vif, les mouvements s’enchaînent jusqu’à une cadence inattendue du seul protagoniste électronique. Avec Ring pour grand orchestre spatialisé, premier volet de la Trilogie Köln, Philippe Manoury bouleverse les hiérarchies orchestrales par l’agencement des groupes sonores et la spatialisation des trajectoires. Une scénographie perturbant les codes établis de l’orchestre et du concert.

Orchestre de Paris

Lin Liao direction

Carlo Laurenzi, Robin Meier électronique Ircam

Misato Mochizuki Intrusions – création de la nouvelle version

Commande de la SWR et de l’Ircam-Centre Pompidou

Marco Stroppa Come play with me – création de la nouvelle version

Commande de la SWR, de Françoise et Jean-Philippe Billarant et de l’Orchestre de Paris

Philippe Manoury Ring

Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Philharmonie de Paris.

