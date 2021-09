Orchestre de Paris / Christoph Eschenbach Philharmonie de Paris, 29 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 29 septembre 2021

de 20h30 à 22h15

Le jeudi 30 septembre 2021

de 20h30 à 22h15

payant

C’est un diptyque imposant que constitue la réunion de la Première Symphonie de Brahms, encore composée sous le regard intimidant de Beethoven, et du célèbre Concerto pour violoncelle de Dvořák, non dépourvu, pour sa part, de couleurs brahmsiennes.

Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide.

C’est en compositeur déjà chevronné, après près de vingt ans d’esquisses, que Brahms, en 1876, fit paraître sa première symphonie. Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’elle témoigne d’une maîtrise supérieure, passant de la chaleur pudique du flux mélodique (Andante) au raffinement de la gracieuse pastorale qui tient lieu de Scherzo, jusqu’au puissant Finale, où des éléments de hiératisme faisant songer à Bruckner – pourtant ennemi juré de Brahms dans la lice musicale viennoise – voisinent avec une solennité hymnique toute beethovénienne.

En regard, le Concerto pour violoncelle de Dvořák, l’un des plus prisés du répertoire, déploie sa riche palette de lyrisme, de dramatisme intense et de pieuse méditation. L’extrême virtuosité du soliste y trouve l’écrin d’un langage orchestral au ton nostalgique, porté par des réminiscences de Brahms et Tchaïkovski.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Concerts -> Classique

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22619 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-09-29T20:30:00+02:00_2021-09-29T22:15:00+02:00;2021-09-30T20:30:00+02:00_2021-09-30T22:15:00+02:00