Paulmy Indre-et-Loire Paulmy 18 EUR Concert de musique argentine sous la direction de Alejandro Sandler, 11 musiciens, réservation conseillée. Au Château du Châtelier. Concert de musique argentine sous la direction de Alejandro Sandler, 11 musiciens, réservation conseillée. lesamisduchatelier@gmail.com +33 6 99 01 62 62 http://www.lesamisduchatelier.jimdofree.com/ Concert de musique argentine sous la direction de Alejandro Sandler, 11 musiciens, réservation conseillée. Au Château du Châtelier. Les AMIS DU CHATELIER

