Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles « Stabat Mater pour deux Castrats » Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles « Stabat Mater pour deux Castrats » Parc Floral de Paris, 26 août 2022, Paris. Le vendredi 26 août 2022

de 20h30 à 23h00

. payant Rendez-vous le vendredi 26 août • Ouverture des portes à 19h15 • Concert à 20h30 ———- TARIFS : • Plein – 27€ • Réduit (demandeurs d’emploi, RSA, familles nombreuses, étudiants, handicapés + accompagnateurs) – 17€ • Super réduit – (12 à 18 ans, cartes émeraudes ou améthyste, carte « Paris Pass Famille », carte d’invalidité des pensionnés de guerre délivré par l’ONAC-VG + accompagnateur) – 12€

Les Nocturnes du Parc Floral c’est : deux concerts en plein air, une soirée inoubliable ORCHESTRE DE L’OPÉRA ROYAL DE VERSAILLES – STABAT MATER POUR DEUX CASTRATS Deux contre-ténors pour une œuvre emblématique, le Stabat Mater de Pergolèse : c’est la résurrection de ce qui fut l’histoire de la création en France de cette œuvre, apportée par deux Castrats de la Chapelle Royale de Louis XV ! Pergolèse, quelques mois avant sa mort à l’âge de vingt-six ans, reçut la commande d’un nouveau Stabat Ma- ter en remplacement d’une version précédente, celle d’Alessandro Scarlatti. Meurtri par la maladie, il exprima les souffrances de la Vierge en mêlant le langage des passions propre à l’opéra. Le Stabat Mater de Per- golèse, créé en 1736, est l’une des œuvres emblématiques du baroque, et a profondément marqué le monde musical du XVIIIe siècle, notamment français. Les Castrats italiens de la Chapelle Royale de Versailles (Louis XIV en avait fait venir 8 d’Italie dès 1679 pour ses musiques sacrées) ayant rapporté eux-mêmes la partition d’Italie en furent les propagateurs zélés, à la Cour de Louis XV comme au Concert Spirituel. Découvrant le Stabat de Pergolèse, Paris s’enflamme et y voit l’œuvre révolutionnaire d’un génie napolitain, hélas disparu si jeune… Le succès ne se démentit pas durant tout le siècle. Chez Vivaldi, le même texte du Stabat Mater a donné lieu à une œuvre virtuose, composée en 1712 pour être interprétée à Brescia, et en miroir de ces plaintes mariales, le motet In furore déchaine les passions contraires en une œuvre aussi éblouissante que contrastée : voici la fureur de la colère divine ! Pour donner toute sa splendeur au somptueux duo de voix angéliques déplorant la douleur de Marie au pied de la Croix, il faut deux interprètes qui sachent mêler leurs timbres, comme les deux castrats napolitains pour lesquels cette musique a été composée. Le brillant sopraniste Théo Imart en duo avec Filippo Mineccia, qui est devenu en quelques années un chanteur de charme de la scène baroque, et particulièrement à Versailles où il a brillé à l’Opéra comme à la Chapelle. Voici deux interprètes d’exception pour un programme de sensibilité et de virtuosité… LINE UP : Théo Imart – Sopraniste

Filippo Mineccia – Contre-ténor

Orchestre de l’Opéra Royal

Gaétan Jarry – Orgue et direction Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Festivals-du-Parc-Floral-1154921344682697 https://www.facebook.com/Festivals-du-Parc-Floral-1154921344682697 https://bit.ly/39ykb5v

©Pascal Le Mée

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Floral de Paris Adresse Route de la Pyramide Ville Paris lieuville Parc Floral de Paris Paris Departement Paris

Parc Floral de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles « Stabat Mater pour deux Castrats » Parc Floral de Paris 2022-08-26 was last modified: by Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles « Stabat Mater pour deux Castrats » Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris 26 août 2022 Parc Floral de Paris Paris Paris

Paris Paris