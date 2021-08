Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Orchestre de l’Opéra national de Paris Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Orchestre / Gustavo Dudamel Le coup de foudre a eu lieu en 2019 dans la fosse de l’Opéra-Bastille : Gustavo Dudamel y faisait ses débuts avec l’Orchestre de l’Opéra national de Paris dans La Bohème de Puccini. C’est en amoureux de la musique française que le nouveau directeur musical de la phalange parisienne convoque Berlioz et Ravel. Orchestre de l’opéra national de Paris, Orchestre Gustavo Dudamel, Direction ### Programme * Ravel : _Alborada el Gracioso, version pour orchestre_ * Mozart : _Symphonie n°31, en ré majeur, Paris, K 297_ * Berlioz : _Symphonie fantastique, opus 14_ ![]() ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/orchestre-de-lopera-national-de-parisgustavo-dudamel/) ![]() ### Infos pratiques Vendredi 19 novembre à 20h

De 20€ à 80€

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T21:59:00

