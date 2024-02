Orchestre de l’Opéra national de Paris Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, vendredi 5 avril 2024.

Spécialiste de la direction d’opéra, le maestro revient à Aix et entraîne l’Orchestre de l’Opéra de Paris dans les profondeurs du romantisme de Wagner et de Richard Strauss.

Habitué du Festival de Bayreuth, le chef italien dirige les plus grands orchestres du monde et captive les musiciens comme le public par sa gestique à fleur de peau. Il sublime les plus beaux passages orchestraux du Crépuscule des dieux (1876) de Wagner et, dans une filiation esthétique assumée, le poème symphonique Ein Heldenleben (1898) de Strauss. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

