Orchestre de l’ESMD. Direction Arie Van beek, 15 octobre 2022, .

Orchestre de l’ESMD. Direction Arie Van beek



2022-10-15 – 2022-10-15

0 0 0 L’École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France – Lille (ESMD), établissement accrédité par le ministère de la Culture, forme chaque année plus de 200 étudiants aux métiers d’interprète, de créateur et d’enseignant.

À l’occasion de la saison de ses 10 ans, l’ESMD propose le concert « Amérique ». Les étudiants de l’école, placés sous la baguette d’Arie van Beek, interpréteront des œuvres venues d’outre-Atlantique. Bernstein, Antheil et Copland nous feront passer de la frénésie urbaine des influences jazz (Prélude, fugue et riff et A jazz Symphony) aux vastes espaces des Appalaches (Appalachian Spring), quant à Ives, c’est à un voyage plus spirituel et contemplatif qu’il nous conviera avec l’énigmatique The unanswered question.

DISTRIBUTION

Orchestre de l’esmd école Supérieure Musique et Danse des Hauts-de-France-Lille

Direction : Arie Van Beek

PROGRAMME

« AMÉRIQUE »

Léonard Bernstein (1918-1990)Prélude, Fugue et Riffs (1949)

Aaron Copland (1900-1990) Appalachian Spring (1944)

Charles Ives (1874-1954) The Unanswered question (1908)

George Antheil (1900-1959) A Jazz Symphony (1955)

+33 3 23 59 10 12 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/orchestre-de-lesmd/

