Orchestre de l'Ecole de Musique – Indiana Jones Mortagne-au-Perche, 17 mars 2022

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche

2022-03-17 20:00:00

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

Orchestre de l’Ecole de Musique – Sous la direction de Eric Guédou

Vêtu d’une veste de cuir, d’un chapeau Fedora brun, d’une chemise kaki, d’un pantalon beige et d’un fouet à La ceinture ; sa silhouette d’aventurier est reconnaissable entre toutes. Indiana Jones et l’orchestre de l’école de musique vous emmènent dans leurs aventures.

Cet archéologue n’est pas un « rat de bibliothèque » mais bien un « homme de terrain » qui n’hésite pas à faire parler les points et les armes quand cela se révèle nécessaire. Ses quêtes et ses chasses aux trésors archéologiques nous conduiront à travers le monde. Un spectacle musical fait de cascades, de courses poursuites, d’éboulis, d’effets « très » spéciaux ! Les musiciens de l’orchestre ne vous laisseront que peu de temps pour reprendre votre souffle. Plongez dans les aventures trépidantes d’Indy, rythmées par la recherche et découverte de reliques légendaires et souvent magiques et ensorcelées. Méfiez-vous, il y a du monde à vos trousses, restez sur vos gardes. Indiana Jones n’est-il pas aussi un agent des services secrets…

+33 2 33 25 33 55

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche

