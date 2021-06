Geneva Victoria Hall Geneva Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall Geneva Catégorie d’évènement: Geneva

Victoria Hall, le mercredi 18 mai 2022 à 19:30

**Charles Dutoit** direction **Leonidas Kavakos** violon **Piotr Ilitch Tchaïkovski** _Concerto pour violon en ré majeur_, op. 35 **Richard Strauss** _Ein Heldenleben, poème symphonique_, op. 40 Ces deux compositeurs parlent souvent d’eux-mêmes dans leurs œuvres. Si Tchaïkovski décrivait son mal de vivre en confiant à la musique ses pensées les plus secrètes, Richard Strauss, lui, aimait étaler la satisfaction de la sienne, n’hésitant pas à se dépeindre en héros, en sportif ou dans son univers domestique qu’il mettait en musique. C’est au bord du lac Léman, à Clarens, que le compositeur russe vint se réfugier pour fuir le mariage de façade qui l’avait traumatisé. Il compose alors le _Concerto pour violon en ré majeur_ lequel, comme beaucoup de chefs-d’œuvre, fut incompris avant de s’imposer dans le monde entier. _Ein Heldenleben_ (littéralement _Une vie de héros_) est une allégorie de l’existence humaine vue à travers le prisme nietzschéen de l’autodétermination face à un monde hostile. Cette description du héros est ici synonyme d’artiste et sonne comme une sorte d’autoportrait n’excluant ni l’humour ni l’autodérision. Libre à chacun d’y voir les traces d’une certaine mégalomanie, à moins qu’il ne s’agisse que de l’aveu d’impuissance de Richard Strauss déclarant justement à son ami français Romain Rolland qu’il n’était ni un héros ni un homme doué pour la bataille. Allez savoir…

Orchestre de la Suisse Romande

Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva

