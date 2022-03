Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall, 4 mai 2022, Geneva.

**Bertrand de Billy** direction **Marina Viotti** mezzo-soprano **Henri Dutilleux** _Symphonie n° 2 pour deux orchestres_, dite «Le Double» **Ernest Chausson** _Poème de l’amour et de la mer, pour voix et orchestre_, op. 19 **Maurice Ravel** _La Valse, poème chorégraphique pour orchestre_ Splendide programme de musique française débutant avec la _Symphonie «Le Double»_ d’Henri Dutilleux que Charles Munch vint diriger à la tête de l’OSR en 1962, peu de temps après sa création par le même chef à Boston. Son sous-titre provient de sa disposition comportant, à la manière de l’antique concerto grosso, une petite formation, intime, secrète, dialoguant avec une grande. Polyrythmie, polytonalité, répartition sonore dans l’espace assaisonnée de percussions diverses, cette cuisine compositionnelle produit du rêve, de la magie, de l’envoûtement et de la pure poésie. Bourgeois cultivé, mort prématurément d’un stupide accident de bicyclette, Ernest Chausson laisse des œuvres très personnelles inscrites dans l’esprit «fin de siècle» qui vit naître l’impressionnisme. _Poème de l’amour et de la mer_ (sans article défini) est une de ses créations les plus marquantes dans laquelle le symbolisme atteint une parfaite adéquation entre le texte et la musique. Quant à _La Valse_ de Maurice Ravel, enregistrée à de multiples reprises par l’OSR, c’est un hommage à la valse viennoise que Ravel aimait tant, mais c’est surtout l’expression de la fin d’un monde, celui du 19e siècle à jamais englouti dans l’horreur de la Grande Guerre de 14-18.

