Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall Geneva Catégorie d’évènement: Geneva

Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall, 13 avril 2022, Geneva. Orchestre de la Suisse Romande

Victoria Hall, le mercredi 13 avril à 19:30

**Jonathan Nott** direction **Renaud Capuçon** violon **Edward Elgar** _Concerto pour violon et orchestre en si mineur_, op. 61 **Igor Stravinski** _Le Sacre du printemps, tableaux de la Russie païenne en deux parties_ Beaucoup moins connu que son homologue pour violoncelle, le _Concerto pour violon en si mineur_ d’Edward Elgar fut créé avec un succès triomphal par le violoniste viennois Fritz Kreisler sous la direction du compositeur en 1910. Ce dernier en réalisera plus tard un enregistrement devenu célèbre avec le jeune Yehudi Menuhin âgé de 16 ans. D’un romantisme à la Schumann, frisant l’heure d’exécution, il est un des plus longs de tout le répertoire. De l’aveu même du compositeur qui avoue y avoir mis toute son âme, il est délibérément autobiographique et décrit à la fois l’amour pour sa femme et de languissants regrets. Notre soliste de ce soir, Renaud Capuçon, l’a enregistré récemment à Londres sous la direction de Sir Simon Rattle. Véritable manifeste de la modernité, _Le Sacre du printemps_ est un coup de tonnerre dans le ciel encore clair de 1913. En reprenant le grand orchestre mahlérien, Stravinski casse la baraque avec un génie insolent.

Orchestre de la Suisse Romande | rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Renaud Capuçon joue le «Concerto pour violon en si mineur» d’Edward Elgar. Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva Geneva

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T19:30:00 2022-04-13T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Geneva Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Ville Geneva lieuville Victoria Hall Geneva Departement Geneva

Victoria Hall Geneva Geneva https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneva/

Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall 2022-04-13 was last modified: by Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall Victoria Hall 13 avril 2022 Geneva Victoria Hall Geneva

Geneva Geneva