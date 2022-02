Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall, 16 mars 2022, Geneva.

Orchestre de la Suisse Romande

Victoria Hall, le mercredi 16 mars à 19:30

**Jonathan Nott** direction **Christiane Karg** soprano **Igor Stravinski** _Le Sacre du printemps, tableaux de la Russie païenne en deux parties_ **Maurice Ravel** _Shéhérazade, trois poèmes pour chant et orchestre sur des vers de Tristan Klingsor_ **Edgar Varèse** _Arcana, pour grand orchestre_ Notre concert pourrait recevoir le titre parodique de «Sacre du tympan» tant les œuvres de Stravinski et Varèse font assaut de décibels. Véritable manifeste de la modernité, _Le_ _Sacre du printemps_ est un coup de tonnerre dans le ciel encore clair de 1913. En reprenant le grand orchestre mahlérien, Stravinski casse la baraque avec un génie insolent. La magie du cycle _Shéhérazade_ de Maurice Ravel viendra à propos calmer les esprits en apportant sa touche d’exotisme. L’immense déflagration du _Sacre du printemps_ a touché de nombreux compositeurs en faisant des émules. Créateur solitaire et incompris, Edgar Varèse dépasse encore le gigantisme orchestral du _Sacre_ avec _Amériques_ pour 142 musiciens, suivi par _Arcana_ qui en exige 120. L’œuvre porte en exergue une citation de Paracelse: «Une étoile existe plus haut que tout le reste: l’imagination, qui donne naissance à une nouvelle étoile et à un nouveau ciel.» Avec ses éclats sonores à la limite de la saturation, c’est la plus solaire et la plus tonique des œuvres de Varèse, la seule dans laquelle s’entendent des réminiscences, comme si son auteur voulait sortir de l’anonymat et du mépris pour se mesurer aux créateurs de son temps.

La soprano Christiane Karg revient à l’OSR pour «Shéhérazade» de Ravel.

