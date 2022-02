Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall Geneva Catégorie d’évènement: Geneva

**Aziz Shokhakimov** direction **Casilda Regueiro** conteuse **Suleiman Yudakov** _Procession des fêtes de Khorezm_ **Sergueï Prokofiev** _Symphonie n° 7 en ut dièse mineur_, op.131 (extraits) La _Procession des fêtes de Khorezm_ ouvrira ce concert festif qui plongera les auditeurs dans l’univers des contes russes, avec deux histoires de la sorcière Baba Yaga racontées par Casilda Regueiro sur la musique de la _Septième Symphonie_ de Prokofiev.

