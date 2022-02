Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall, 17 février 2022, Geneva.

Orchestre de la Suisse Romande

Victoria Hall, le jeudi 17 février à 19:00

**Jonathan Nott** direction **Emmanuel Pahud** flûte **Luciano Berio** _Sequenza I pour flûte_ **Wolfgang Amadeus Mozart** _Concerto pour flûte et orchestre n° 1 en sol majeur_, KV 313 Compositeur majeur du XXe siècle, Luciano Berio laisse neuf _Sequenzas_, une série de pièces solistiques composées entre 1958 et 1980 souvent écrites à l’intention d’un·e virtuose bien précis·e. Devenues très populaires, ces pièces se sont ajoutées avec succès au répertoire courant des instruments et de la voix. Première de la série, la Sequenza I pour flûte est bâtie sur les paroles suivantes: «et ici commence ton désir, qui est le délire de mon désir: la musique est le désir des désirs.» L’écriture complexe de Berio semble nous faire entendre plusieurs voix grâce à la rapidité et à la mobilité du jeu instrumental. La légende dorée dit que Mozart n’aimait pas la flûte. Étrange paradoxe pour un compositeur qui lui consacra trois _Concertos_ (dont un pour flûte et harpe), quatre _Quatuors pour flûte et cordes_ et dont le dernier opéra, _Die Zauberflöte_ est dédié à cet instrument soi-disant mal-aimé. Nul doute que la flûte magique d’Emmanuel Pahud nous persuadera du contraire.

