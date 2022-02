Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall Geneva Catégorie d’évènement: Geneva

Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall, 16 février 2022, Geneva. Orchestre de la Suisse Romande

Victoria Hall, le mercredi 16 février à 19:30

**Jonathan Nott** direction **Emmanuel Pahud** flûte **Jacques Ibert** _Concerto pour flûte et orchestre_ **Gustav Mahler** _Symphonie n° 5 en ut dièse mineur_ Bien oubliée aujourd’hui, la musique de Jacques Ibert a pourtant plus d’un attrait. Expressif et d’une virtuosité éblouissante, son _Concerto pour flûte_ composé en 1933 est devenu une pièce maîtresse pour les solistes du monde entier. Des trois mouvements qui le composent, le troisième, _Allegro scherzando_, fut choisi comme morceau de concours du Conservatoire de Paris l’année même de sa création. La _Cinquième Symphonie_ de Gustav Mahler est un roman. Elle commence par une marche funèbre car la mort frôle Mahler à cette époque où il manque de succomber à une hémorragie intestinale. Puis le ton change peu à peu. Au cœur de cette œuvre particulièrement cuivrée s’installe un sublime _Adagietto_ pour les cordes seules et une harpe, véritable poème d’amour dédié à sa jeune épouse Alma. En 1970, le cinéma rendra un fier service à cette page qui revient tel un leitmotiv tout au long de _Mort à Venise_, le très beau film de Luchino Visconti avec Dirk Bogarde dans le rôle principal revêtant l’apparence physique du compositeur. Si certains mélomanes ont pu être scandalisés par cette transposition, il ne fait aucun doute que ce film est un chef-d’œuvre et que la mort qui rôde dans cette Venise décrépite est très proche de l’esprit mahlérien malgré tout.

Orchestre de la Suisse Romande | rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Jonathan Nott dirige la Symphonie n° 5 de Mahler. Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva Geneva

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T19:30:00 2022-02-16T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Geneva Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Ville Geneva lieuville Victoria Hall Geneva Departement Geneva

Victoria Hall Geneva Geneva https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneva/

Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall 2022-02-16 was last modified: by Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall Victoria Hall 16 février 2022 Geneva Victoria Hall Geneva

Geneva Geneva