Victoria Hall, le lundi 10 janvier 2022 à 19:30

**Daniel Harding** direction **Juan Diego Flórez** ténor Ouvertures et airs d’opéra Pour le traditionnel concert de l’an des Amis de l’OSR, retrouvez votre orchestre pour son premier concert de 2022. L’opportunité de voir diriger Daniel Harding, chef d’orchestre en résidence de l’OSR, et découvrir le ténor péruvien Juan Diego Flórez.

Orchestre de la Suisse Romande | rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva

2022-01-10T19:30:00 2022-01-10T21:30:00

