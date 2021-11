Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall, 16 décembre 2021, Geneva.

Orchestre de la Suisse Romande

Victoria Hall, le jeudi 16 décembre à 19:30

**Daniel Harding** direction **Martha Argerich et Maria João Pires** piano **Wolfgang Amadeus Mozart** _Concerto pour deux pianos et orchestre n° 10 en mi bémol majeur_, KV 365 **Gustav Mahler** _Symphonie n° 1 en ré majeur_, dite «Titan» Composé par Mozart en 1779 pour être joué par sa sœur et lui-même, le _Concerto pour deux pianos en mi bémol majeur_ réunit deux stars mondiales du piano pour notre concert dans un duo très attendu. Dans cette partition enjouée, les deux solistes ont une part égale demandant une grande virtuosité. Le traitement orchestral est influencé par ce que Mozart avait entendu à Mannheim et à Paris, l’œuvre est brillante et d’une grande sûreté d’écriture. Sa rareté au concert tient seulement au double cachet qu’il faut envisager et au deuxième piano de concert qu’il faut louer. Comme pour Brahms avant lui, cette _Première symphonie, dite ̍’Titan’_, n’a rien d’un ballon d’essai pour Gustav Mahler qui entre de plain pied dans le monde assez fermé des grands symphonistes. Tout son univers est là : la couleur de la Bohême de son enfance, la réminiscence des chants populaires (_Frère Jacques_), les défilés militaires, les bruits de la nature, l’ironie et le fracas du monde dans un souffle exceptionnel. Le sous-titre Titan provient du long roman d’apprentissage écrit en 1803 par Jean-Paul Richter dans lequel un jeune héros part à la découverte de lui-même.

Orchestre de la Suisse Romande | rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Martha Argerich et Maria João Pires réunies sur la scène du Victoria Hall pour un concert inoubliable

Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva Geneva



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T19:30:00 2021-12-16T21:30:00