Genève Victoria Hall Genève Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall, 1 décembre 2021, Genève. Orchestre de la Suisse Romande

Victoria Hall, le mercredi 1 décembre à 19:30

**Philippe Béran** direction **Georges Bizet** _Carmen, Suite n° 1: 5_, _«_Les Toréadors» **Johannes Brahms** _Danse hongroise n° 1 en sol mineur_ **Piotr Ilitch Tchaïkovski** _Casse-Noisette, Suite n° 1_, op. 71A, 2a «Marche» _Casse-Noisette, Suite n° 1_, op. 71A, 2b «Danse de la Fée Dragée» _Casse-Noisette, Suite n° 1_, op. 71A, 2f «Danse des mirlitons» **Dmitri Chostakovitch** _Suite n° 2 pour orchestre de jazz, 2e Valse (n° 7)_ **Astor Piazzolla** _Milonga del Angel, tango pour orchestre_ **Johann Strauss JR** _Pizzicato Polka_ (composé avec Josef Strauss) **Klaus Badelt** _Pirates des Caraïbes_, «The Curse of the Black Pearl» pour vents **Modeste Moussorgski** _Tableaux d’une exposition_, «La Grande Porte de Kiev» Certaines parties ont été simplifiées pour les musiciens amateurs par Yvan Boumans, Yann Stoffel, Julien Giroudet et Alexandre Mastrangelo.

Orchestre de la Suisse Romande | rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

70 musiciens amateurs, âgés de 9 à 82 ans, se joignent à 25 musiciens de l’OSR pour former un orchestre symphonique. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T19:30:00 2021-12-01T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève lieuville Victoria Hall Genève