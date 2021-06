Genève Victoria Hall Genève Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Genève. Orchestre de la Suisse Romande

Victoria Hall, le vendredi 2 juillet à 20:00

**Charles Dutoit**, direction **Michela Antenucci**, soprano **Ian Bostridge**, ténor **Enrico di Geronimo**, basse **Igor Stravinski** _Dumbarton Oaks, concerto en mi bémol majeur pour orchestre de chambre_ **Maurice Ravel** _Ma Mère l’Oye, cinq pièces enfantines_ **Igor Stravinski** _Pulcinella, ballet en un acte_

Orchestre de la Suisse Romande | rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

L’OSR est heureux d’annoncer que le Concert des Amis de l’OSR aura finalement lieu le vendredi 2 juillet sous la baguette du chef helvète Charles Dutoit au Victoria Hall. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève lieuville Victoria Hall Genève