**Philippe Béran** direction **Piotr Ilitch Tchaïkovski** _Casse-Noisette_, extraits du ballet op. 71 C’est le dernier ballet de Tchaïkovski et son ultime composition avec la _Symphonie «Pathétique»_, des œuvres intégralement enregistrées par notre orchestre dirigé par Ernest Ansermet qui fut le directeur musical des Ballets russes. Les enregistrements de l’OSR ont longtemps été utilisés pour le travail des danseurs, tant le style et les tempi sont appropriés aux mouvements de la danse. Symbole de la magie de la nuit de Noël, _Casse-Noisette_ est le cadre de l’histoire merveilleuse de Clara recevant un casse-noisette qui se transformera en prince charmant durant la nuit. Tchaïkovski a glissé dans cet étincelant ballet tout son amour pour la danse, pour la France et pour le vert paradis d’une enfance idéalisée découvrant peu à peu le monde des adultes. L’émotion est intense dans cette musique d’une grande richesse mélodique et d’un soin d’écriture qu’on n’avait jamais entendu pour un ballet. Par son exceptionnelle qualité musicale, cette partition va ouvrir la voie aux grands ballets du XXe siècle de Stravinski, Ravel ou Prokofiev.

En prémices des Fêtes, venez écoutez «Casse-Noisette», symbole de la magie de la nuit de Noël

