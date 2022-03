Orchestre de la Suisse Romande; Ensemble Contrechamps; Orchestre de la Haute école de musique de Genève Victoria Hall Geneva Catégorie d’évènement: Geneva

Orchestre de la Suisse Romande; Ensemble Contrechamps; Orchestre de la Haute école de musique de Genève Victoria Hall, 6 avril 2022, Geneva. Orchestre de la Suisse Romande; Ensemble Contrechamps; Orchestre de la Haute école de musique de Genève

Victoria Hall, le mercredi 6 avril à 18:30

**Peter Eötvös** direction **János Balázs**, piano **Peter Eötvös** _Fermata_ (première suisse) (Commande de l’Ensemble Contrechamps, de l’UMZE Ensemble et de l’Ensemble Intercontemporain) **Nina Šenk** _Changing_ (première suisse) (Commande du Slovenian Philharmonic Orchestra et de l’Orchestre de la Suisse Romande) **Peter Eötvös** _Cziffra Psodia_ (première suisse) (Commande du MÜPA Budapest, du Cziffra Festival, de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et de l’Orchestre de la Suisse Romande) **Witold Lutosławski** _Concerto pour orchestre_

Orchestre de la Suisse Romande | rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Au programme trois œuvres données en première suisse, l’une composée par Nina Šenk et les deux autres par Peter Eötvös Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva Geneva

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Geneva Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Ville Geneva lieuville Victoria Hall Geneva Departement Geneva

Victoria Hall Geneva Geneva https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneva/

Orchestre de la Suisse Romande; Ensemble Contrechamps; Orchestre de la Haute école de musique de Genève Victoria Hall 2022-04-06 was last modified: by Orchestre de la Suisse Romande; Ensemble Contrechamps; Orchestre de la Haute école de musique de Genève Victoria Hall Victoria Hall 6 avril 2022 Geneva Victoria Hall Geneva

Geneva Geneva