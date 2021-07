Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Château de l'Empéri, le jeudi 15 juillet à 21:00

L’OPPM est invitée depuis de 2017 à se produire au Théâtre Armand pour le concert traditionnel de la Saint Sylvestre. Elle présente pour la première fois un grand concert symphonique consacré à la musique russe dans la cour du château. Borodine, Rimski-Korsakov, et Tchaïkovski seront à l’honneur pour cette soirée. Direction Jacques Chalmeau. La Philharmonie Provence Méditerranée est soutenue dans son développement par la Aix-Marseille Provence Métropole et le Département des Bouches-du-Rhône. Renseignements au 04 90 56 00 82.

20 / 25€

Château de l'Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence

2021-07-15T21:00:00 2021-07-15T23:00:00

