Orchestre de la HEM Genève Victoria Hall, 5 décembre 2021, Genève.

Victoria Hall, le dimanche 5 décembre à 17:00

**Gábor Takács-Nagy** direction **Philippe Dinkel** piano **Wolfgang Amadeus Mozart** _Don Giovanni, ouverture_ **Robert Schumann** _Concerto pour piano et orchestre en la mineur, op. 54_ **Felix Mendelssohn** _Symphonie no 3 en la mineur, op. 56, « Écossaise »_ Concert en forme d’adieux heureux. Ce n’est en effet pas seulement son orchestre que la Haute école de musique de Genève présente aujourd’hui, mais aussi celui qui est son directeur pour quelques semaines encore, Philippe Dinkel. Ici, le directeur laisse la direction entre les mains savantes du professeur de quatuor à cordes de l’école, Gábor Takács-Nagy, et s’installe au piano. Les multiples facettes des musiciens répondent à celles des œuvres jouées et à leurs liens mystérieux : la profondeur du drame côtoie l’amusement dans Don Giovanni, dont les accords en tutti de l’ouverture résonnent avec ceux du concerto de Schumann, où la mélancolie la plus délicate s’agite et se mue en félicité. Même impression dans la symphonie dite « Écossaise » de Mendelssohn, composée en partie à la même époque, qui entretient avec le concerto une certaine forme de sororité dans l’exposé même de ses premières mesures.

Les Concerts du dimanche présentent l’Orchestre de la HEM Genève, sous la direction de Gábor Takács-Nagy, et Philippe Dinkel au piano.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T17:00:00 2021-12-05T19:00:00