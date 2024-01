Orchestre de la Haute école de musique de Genève Victoria Hall Genève, jeudi 21 mars 2024.

Orchestre de la Haute école de musique de Genève Concerto pour clarinette de Mozart et Sixième symphonie de Bruckner, Orchestre de la HEM dirigé par Laurent Gay – Romain Guyot (clarinette) et David Pia (violoncelle) – Victoria Hall – 21 mars 2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T19:30:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T19:30:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

Laurent Gay direction

Romain Guyot clarinette

David Pia violoncelle

Étudiant-e-s et professeur-e-s de la HEM

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour clarinette en la majeur

Anton Bruckner

Symphonie n° 6 en la majeur

Le Concerto pour clarinette de Mozart est une des dernières et des plus belles œuvres du maître salzbourgeois. Quant à la Sixième symphonie de Bruckner, de caractère plus intimiste que la cinquième ou la huitième, elle frappe par sa vitalité et par la richesse expressive de son matériau mélodique. Rarement jouée, elle nous prouvera lors de ce concert qu’elle est de valeur au moins égale à celle de ses sœurs!

L’Orchestre de la Haute école de musique de Genève (HEM) est formé d’étudiant-e-s de l’institution. Acteur culturel régional important, il bénéficie de partenariats avec des formations professionnelles réputées, notamment l’Orchestre de la Suisse Romande (OSR) et l’Orchestre de Chambre de Genève (OCG). Depuis sa création, l’Orchestre de la HEM a participé à l’enregistrement de plusieurs projets discographiques, dont certains ont été salués par la critique internationale.

Informations supplémentaires:

Gratuit pour les étudiant-e-s de la HEM et les membres de la communauté HES-SO Genève. Réservation obligatoire, y compris pour les billets gratuits.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Carole Parodi