### Concert Accompagné par l’Orchestre de chambre Occitania, le jeune prodige du piano Constant Despres partagera la scène de l’immense trompettiste Bernard Soustrot. Pour leur concert d’ouverture desaison, Les Arts Renaissants présentent un concert « intergénérationnel », où fraîcheur et virtuosité seront au rendez-vous ! Orchestre de Chambre Occitania Bernard Soustrot, trompette Constant Despres, piano ### Programme * **Camille Saint-Saëns** (1835-1921) : Septuor en mi bémol majeur, op. 65 * **Johann Sebastien Bach** (1685-1750) : Concerto en fa mineur, BWV 1056 * **Isaac Albéniz** (1860-1909) : Suite espagnole pour trompette et cordes * **Benjamin Britten** (1913-1976) : Simple Symphony, op. 4 ![]() ### Plus d’infos [Site des Arts Renaissants ](http://www.arts-renaissants.fr/concert/cafe-zimmermann-et-les-saqueboutiers-jeudi-17-decembre/) ![]() ### Infos pratiques * Mardi 16 novembre 2021 à 20h * Présentation d’un [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) obligatoire

28 € (plein tarif) / 11 € (tarif réduit)

Culture Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

