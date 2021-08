Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine Bayonne, 28 août 2021, Bayonne.

Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine 2021-08-28 21:00:00 – 2021-08-28

Bayonne 64100

PROGRAMME :

Ravel (scènes),Ramon Lazkano

pour soprano, ténor et orchestre de chambre, 2016

Lucie Peyramaure – mezzo-soprano

Mathias Vidal – ténor

El amor brujo (L’amour sorcier), Manuel de Falla

pour orchestre de chambre et cantaora, 1915

Antonia Contreras, chant

Créé en 1981, l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine est une formation de 45 à 50 musiciens adaptée aux répertoires les plus variés.

