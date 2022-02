Orchestre de chambre de Paris – Soirée Mendelssohn Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 21 mars 2022

Ce concert est donné à l’occasion de la sortie du CD Mendelssohn, de Lars Vogt et l’Orchestre de chambre de Paris. Le programme MENDELSSOHN

Symphonie pour cordes n° 10 en si mineur

Concerto pour piano et orchestre n° 1 en sol mineur

Capriccio brillant

Symphonie n° 4 en la majeur « Italienne » Les artistes Lars Vogt : direction et piano

Orchestre de chambre de Paris Dans la droite ligne de son son compagnonnage pianistique avec Schumann, et au moment où il s’apprête à sortir l’enregistrement de ses concertos, Lars Vogt retrouve le temps d’une soirée son ami Mendelssohn, qu’il fréquente intimement depuis ses années d’apprentissage. Un hommage à ce compositeur romantique d’exception, peut-être plus méconnu qu’on ne croit, d’une prolixité stupéfiante dès sa prime jeunesse – à seize ans, il a déjà composé treize symphonies ! – et mort prématurément à trente-huit ans… C’est toute la finesse de son écriture et la pluralité de ses inspirations qui seront mises en lumière avec le Concerto pour piano et orchestre no 1 en sol mineur que Lars Vogt interprétera en joué-dirigé, avant de mener l’orchestre vers le sommet symphonique que constitue la Symphonie no 4 en la majeur dite « Italienne » – aux tonalités joyeuses, brillantes et légères. Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès Paris 75019

