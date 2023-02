Orchestre de chambre de Paris – Père et Fils Théâtre des Champs-Élysées, 9 février 2023, Paris.

Le jeudi 09 février 2023

de 20h00 à 21h30

. payant

Tarifs de 5 à 55€

(Tarif moins de 28 ans : de 5€ à 10€)

La pianiste Danae Dörken, les ténors Julien et Christoph Prégardien et l’Orchestre de chambre de Paris, dirigés par le britannique Harry Ogg, proposent un concert autour de la filiation et des liens étroits entres les musiques de Schubert et celles de Beethoven.

Harry Ogg : direction

Christoph Prégardien : ténor (Père)

Julian Prégardien : ténor (Fils)

Danae Dörken : piano

Orchestre de chambre de Paris

De quels matériaux sont tissés les liens familiaux ? Comment se passent les flambeaux et se perpétuent les filiations ? Autour de ces belles questions sont réunis deux grands ténors, qui se trouvent être père et fils : Christoph et Julian Prégardien. Ensemble, ils ont choisi des lieder de Beethoven et Schubert auxquels feront écho des textes et poèmes. Danae Dörken les accompagnera au piano et Harry Ogg dirigera ce concert.

Un dispositif auquel s’ajoute, selon Christoph Prégardien, une mesure de facétie : « Avec Julian, nous jouons autour du fait que, tout au long de la soirée, le public ne sait plus qui chante quoi. »

Théâtre des Champs-Élysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris

Nikolaj Lund Danae Dorken