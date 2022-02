Orchestre de chambre de Paris – avec le chef Lars Vogt et le violoncelliste Alban Gerhardt Théâtre des Champs-Élysées Paris Catégories d’évènement: île de France

L’Orchestre de chambre de Paris propose un concert passionné, avec son chef Lars Vogt et le violoncelliste Alban Gerhardt. Le programme PROKOFIEV Symphonie n° 1 en ré majeur « Classique »

TCHAÏKOVSKI Sérénade pour cordes en ut majeur

CHOSTAKOVITCH Concerto pour violoncelle n° 1 en mi bémol majeur Les artistes Lars Vogt, direction

Alban Gerhardt, violoncelle

Orchestre de chambre de Paris La première symphonie de Prokofiev, écrite en février 1917, réunit une idée néoclassique venue tout droit de Haydn et Mozart et les audaces singulières d’un jeune homme de 25 ans. La majestueuse Sérénade pour cordes de Tchaïkovski déploie de soyeuses mélodies et une valse étourdissante. Quant au Concerto no 1 de Chostakovitch, c’est une véritable épopée pour instrumentiste virtuose. Un morceau de choix pour le grand violoncelliste Alban Gerhardt, qui part à la conquête de ce sommet avec une heureuse décontraction : Théâtre des Champs-Élysées 15 avenue Montaigne Paris 75008 Contact : 0970808070 billetterie@ocparis.com https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/passions-russes/ https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://twitter.com/orchambreparis/ Concert;Musique

