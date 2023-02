ORCHESTRE DE CHAMBRE DE MONTPELLIER QUATUOR DE CUIVRES SALLE MULTICULTURELLE BAGNOLS SUR CEZE Catégories d’Évènement: Bagnols-sur-Cèze

Gard

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE MONTPELLIER QUATUOR DE CUIVRES SALLE MULTICULTURELLE, 12 mars 2023, BAGNOLS SUR CEZE. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE MONTPELLIER QUATUOR DE CUIVRES SALLE MULTICULTURELLE. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 17:30 (2023-03-12 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE MONTPELLIER Quatuor de cuivres Éric Lewicki, Frédéric Michelet trompettes Michel Zakrzewski trombone Jacques Descamps cor Au Programme Giovanni Gabrieli (1557–1612) Canzone per sonar n° 4 Johann Sebastian Bach (1685–1750) Concerto brandebourgeois n° 2 – Aria Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Les Noces de Figaro – Ouverture Une petite musique de nuit La Marche turque Georg Friedrich Haendel (1685–1759) Water Music – Ouverture Music for the Royal Fireworks – La réjouissance Anton Bruckner (1824–1896) Zwei Motetten Gioachino Rossini (1792–1868) Le Barbier de Séville – Ouverture L’Italienne à Alger (extrait) Johann Strauss fils (1825 –1899) Le Beau Danube bleu Giuseppe Verdi (1813–1901) Aïda – extrait Georges Bizet (1838–1875) Carmen – Ouverture – Toréador Aram Khatchatourian (1903–1978) La Danse du sabre Durée : 1h20 Renseignements service Actions culturelles 04 66 50 50 54 Votre billet est ici SALLE MULTICULTURELLE BAGNOLS SUR CEZE RUE RACINE Gard ORCHESTRE DE CHAMBRE DE MONTPELLIER Quatuor de cuivres Éric Lewicki, Frédéric Michelet trompettes Michel Zakrzewski trombone Jacques Descamps cor Au Programme Giovanni Gabrieli (1557–1612) Canzone per sonar n° 4 Johann Sebastian Bach (1685–1750) Concerto brandebourgeois n° 2 – Aria

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Les Noces de Figaro – Ouverture Une petite musique de nuit La Marche turque

Georg Friedrich Haendel (1685–1759) Water Music – Ouverture Music for the Royal Fireworks – La réjouissance

Anton Bruckner (1824–1896) Zwei Motetten

Gioachino Rossini (1792–1868) Le Barbier de Séville – Ouverture L’Italienne à Alger (extrait)

Johann Strauss fils (1825 –1899) Le Beau Danube bleu

Giuseppe Verdi (1813–1901) Aïda – extrait

Georges Bizet (1838–1875) Carmen – Ouverture – Toréador

Aram Khatchatourian (1903–1978) La Danse du sabre Durée : 1h20 Renseignements service Actions culturelles 04 66 50 50 54 .14.8 EUR14.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Bagnols-sur-Cèze, Gard Autres Lieu SALLE MULTICULTURELLE Adresse RUE RACINE Ville BAGNOLS SUR CEZE Tarif 14.8-14.8 lieuville SALLE MULTICULTURELLE BAGNOLS SUR CEZE Departement Gard

SALLE MULTICULTURELLE BAGNOLS SUR CEZE Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnols-sur-ceze/

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE MONTPELLIER QUATUOR DE CUIVRES SALLE MULTICULTURELLE 2023-03-12 was last modified: by ORCHESTRE DE CHAMBRE DE MONTPELLIER QUATUOR DE CUIVRES SALLE MULTICULTURELLE SALLE MULTICULTURELLE 12 mars 2023 SALLE MULTICULTURELLE BAGNOLS SUR CEZE

BAGNOLS SUR CEZE Gard