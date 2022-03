Orchestre de Chambre de Lausanne Victoria Hall Geneva Catégorie d’évènement: Geneva

Orchestre de Chambre de Lausanne Victoria Hall, 28 avril 2022, Geneva. Orchestre de Chambre de Lausanne

Victoria Hall, le jeudi 28 avril à 19:30

**Petr Popelka** direction **Truls Mørk** violoncelle **Ludwig van Beethoven** _Coriolan, ouverture en ut mineur_, op. 62 **Josef Suk** _Sérénade en mi bémol majeur_, op. 6 **Antonín Dvořák** _Concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur_, op. 104 Prométhée, Léonore, Egmont, Coriolan, autant de figures d’idéalistes et de symboles de la liberté sur l’oppression admirés par Beethoven qui s’identifiait à eux. Son intérêt pour Shakespeare lui a aussi dicté certains choix comme le personnage de Coriolan, inspirateur d’une ouverture symphonique grandiose, dotée d’une puissante force dramatique. La tradition de jouer une ouverture en début de concert s’est perdue pour des raisons de mode ou d’horaires. Saluons l’opportunité qui nous est offerte ici par l’OCL. Composée vingt ans après celle de son professeur et futur beau-père Antonín Dvořák, la _Sérénade pour cordes_ de Josef Suk en est, en quelque sorte, le pendant. Suk l’écrivit d’ailleurs sur le conseil de Dvořák, suggérant au jeune compositeur d’écrire une musique d’une plume plus légère que sa gravité coutumière. Souvent submergé par la puissante orchestration de Dvořák, son _Concerto pour violoncelle en si mineur_ trouvera ce soir des couleurs allégées avec cet effectif pour orchestre de chambre. Une occasion sans doute de l’écouter autrement sous l’archet d’un des meilleurs violoncellistes actuels.

Orchestre de la Suisse Romande | rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Truls Mørk joue le «Concerto pour violoncelle en si mineur» de Dvořák. Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva Geneva

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Geneva Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Ville Geneva lieuville Victoria Hall Geneva Departement Geneva

Victoria Hall Geneva Geneva https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneva/

Orchestre de Chambre de Lausanne Victoria Hall 2022-04-28 was last modified: by Orchestre de Chambre de Lausanne Victoria Hall Victoria Hall 28 avril 2022 Geneva Victoria Hall Geneva

Geneva Geneva