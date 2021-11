Orchestre de Chambre de Lausanne Victoria Hall, 2 décembre 2021, Geneva.

Orchestre de Chambre de Lausanne

Victoria Hall, le jeudi 2 décembre à 19:30

**Renaud Capuçon** direction et violon **François Sochard** violon **Arvo Pärt** _Tabula rasa, pour deux violons, cordes et piano préparé_ **Johann Sebastian Bach** _Concerto pour violon, cordes et basse continue_ * _n° 1 en la mineur_, BWV 1041 * _n° 2 en mi majeur_, BWV 1042 **Felix Mendelssohn** _Symphonie n° 4 en la majeur_, dite «Italienne», op. 90 L’Orchestre de Chambre de Lausanne nous revient comme chaque année, cette fois avec son nouveau chef, le violoniste français Renaud Capuçon qui entame sa première saison à sa tête. Composée en 1977 pour le violoniste Gidon Kremer qui la fit connaître dans le monde entier, _Tabula rasa_ est la première œuvre non dodécaphonique du compositeur estonien Arvo Pärt. Elle s’inspire des formes anciennes du concerto grosso de la période baroque, tels les deux concertos pour violon de Bach qui en sont en quelque sorte le modèle qui débouchera sur le miroir déformant de la musique de Pärt. Si la musique de Bach est toute de lumière, de rythme et de contrepoint savant, celle d’Arvo Pärt travaille sur une introspection statique et minimaliste d’une austère intériorité, avec l’utilisation du piano préparé. C’est à nouveau la lumière qui conclura le programme, celle aveuglante et chaleureuse d’une Italie rêvée par le jeune Mendelssohn, musicien voyageur, amoureux de la vie et des pays qu’il traverse.

Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva Geneva



