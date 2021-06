Versailles Potager du roi à Versailles Versailles, Yvelines ORCHESTRE CONSUELO VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE, direction MARION TASSOU, soprano Potager du roi à Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Potager du roi à Versailles, le vendredi 2 juillet à 21:00

Gustav Mahler Symphonie n°4 version réduite pour orchestre de chambre de Erwin Stein, 1920

Réservation obligatoire 30€ /15€ /Gratuit -12 ans

MARION TASSOU, soprano
Potager du roi à Versailles
10 Rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles

