Versailles Potager du roi à Versailles Versailles, Yvelines Orchestre Consuelo Victor Julien-Laferrière, direction Marion Tassou, soprano Potager du roi à Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Orchestre Consuelo Victor Julien-Laferrière, direction Marion Tassou, soprano Potager du roi à Versailles, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Versailles. Orchestre Consuelo Victor Julien-Laferrière, direction Marion Tassou, soprano

Potager du roi à Versailles, le vendredi 2 juillet à 19:00

Vendredi 2 juillet à 19h et 21h Le violoncelliste Victor Julien-Laferrière dirige l’Orchestre Consuelo avec la participation de la soprano Marion Tassou dans des œuvres de Mozart et de Brahms à 19h, puis dans la version pour orchestre de chambre de la Symphonie n°4 de Mahler à 21h.

Plein tarif 30€ – Tarif Réduit 15€ – Gratuit pour les moins de 12 ans

Wolfgang Amadeus Mozart Padre, germani, addio ! – Idomeneo Abendempfindung K. 523 Deh vieni non tardar – Le Nozze di Figaro Johannes Brahms Sérénade n°1 opus 11 Potager du roi à Versailles 10 Rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T19:00:00 2021-07-02T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Potager du roi à Versailles Adresse 10 Rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Potager du roi à Versailles Versailles