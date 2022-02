Orchestre Concertus de Genève; Ensemble Vocal Orphée de Genève; Le Chœur d’Oratorio de Montreux Victoria Hall Geneva Catégorie d’évènement: Geneva

Orchestre Concertus de Genève; Ensemble Vocal Orphée de Genève; Le Chœur d’Oratorio de Montreux Victoria Hall, 11 mai 2022, Geneva. Orchestre Concertus de Genève; Ensemble Vocal Orphée de Genève; Le Chœur d’Oratorio de Montreux

Victoria Hall, le mercredi 11 mai à 20:00

**Matthieu Schweyer** chef de chœur et direction **Yves Bugnon** chef de chœur **Karine Mkrtchyan** soprano **Armine Mkrtchyan** soprano **Catherine Pillonel Bacchetta** mezzo-soprano **Gilles Bersier** ténor **Sacha Michon** basse _**Wolfgang Amadeus Mozart**_ Grande Messe en ut mineur KV 427 Messe du Couronnement KV 317

Les billets restent valables pour la nouvelle date. Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Orchestre Concertus de Genève, l’Ensemble Vocal Orphée de Genève et Le Chœur d’Oratorio de Montreux se produira au Victoria Hall – Concert reporté au printemps 2022 Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva Geneva

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T20:00:00 2022-05-11T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Geneva Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Ville Geneva lieuville Victoria Hall Geneva Departement Geneva

Victoria Hall Geneva Geneva https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneva/

Orchestre Concertus de Genève; Ensemble Vocal Orphée de Genève; Le Chœur d’Oratorio de Montreux Victoria Hall 2022-05-11 was last modified: by Orchestre Concertus de Genève; Ensemble Vocal Orphée de Genève; Le Chœur d’Oratorio de Montreux Victoria Hall Victoria Hall 11 mai 2022 Geneva Victoria Hall Geneva

Geneva Geneva