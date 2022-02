ORCHESTRE BEZIERS MEDITERRANEE – PRINTEMPS ROMANTIQUE – CONCERTO SCHUMANN Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

ORCHESTRE BEZIERS MEDITERRANEE – PRINTEMPS ROMANTIQUE – CONCERTO SCHUMANN Béziers, 21 mars 2022, Béziers. ORCHESTRE BEZIERS MEDITERRANEE – PRINTEMPS ROMANTIQUE – CONCERTO SCHUMANN Béziers

2022-03-21 20:30:00 – 2022-03-21

Béziers Hérault 5 EUR L’Orchestre Béziers Méditerranée vous présente pour ce deuxième concert de l’orchestre, l’un des plus grands chefs d’œuvre: le concerto pour piano de Robert Schumann. Dirigé par Mathieu Bonnin et interprété par Nicolas Pays, professeur de piano au conservatoire Béziers Méditerranée. Créé en 1845, le concerto pour piano de Schumann s’impose rapidement malgré l’incompréhension de ses premiers auditeurs. En s’émancipant du modèle traditionnel du concerto virtuose prisé de l’époque, Schumann a su troubler le public.

Dès sa reprise en 1846 sous la direction de Félix Mendelssohn, son succès n’a jamais démenti. Entrée payante, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

Gratuit pour les moins de 12 ans. Conservatoire BM

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

