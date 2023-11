Orchestre ANIMA (Direction : Gena LIÉVANO) Église Saint-Merry Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre

VOYAGE DE NOËL – Musique classique, traditionnelle et latino-américaine – Pièces de Piotr Ilitch Tchaïkovski, Juan Francisco Sans, Jean-Sébastien Bach, Hugo Blanco, Joseph Mohr et anonymes

L’ORCHESTRE ANIMA

L’orchestre Anima est un orchestre symphonique à but professionnalisant fondé en 2022 par Gena Liévano et Louis Luciat, tous les deux musiciens en fin d’études supérieures.

Il propose un cadre aux étudiants de haut niveau de tout le territoire français afin de leur donner l’expérience d’un orchestre et de faciliter leur insertion professionnelle.

Depuis sa première saison, Anima a fait six créations, un opéra et de nombreux projets symphoniques et pédagogiques auprès des conservatoires franciliens.

www.animaorchestre.com

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-17-decembre-2023-orchestre-anima-direction-gena-lievano/ +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/373228461724611/ https://www.facebook.com/events/373228461724611/

© Église Saint-Merry Le choeur de l’église Saint-Merry