Lisieux Conservatoire à Rayonnement Départemental Calvados, Lisieux Orchestre adultes Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Orchestre adultes Conservatoire à Rayonnement Départemental, 30 juin 2022, Lisieux. Orchestre adultes

Conservatoire à Rayonnement Départemental, le jeudi 30 juin 2022 à 19:00

L’orchestre adultes vous attend pour son concert de fin d’année.. Surprise !

Gratuit

0 Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux, 3 place Georges Clemenceau Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T19:00:00 2022-06-30T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Conservatoire à Rayonnement Départemental Adresse Lisieux, 3 place Georges Clemenceau Ville Lisieux lieuville Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux