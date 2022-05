Orchestral Aix-en-Provence, 4 juin 2022, Aix-en-Provence. Orchestral Auditorium Campra – Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-06-04 – 2022-06-04 Auditorium Campra – Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône L’orchestre CHAM jouera des œuvres allant des musiques des dessins animés de Walt Disney, à des musiques populaires, des musiques de films et de célèbres comédies musicales. r r nSous la direction de Michel Durand-Mabire. Concert de l’Orchestre des Classes à Horaires Aménagés Musique dans l’auditorium Campra du Conservatoire L’orchestre CHAM jouera des œuvres allant des musiques des dessins animés de Walt Disney, à des musiques populaires, des musiques de films et de célèbres comédies musicales. r r nSous la direction de Michel Durand-Mabire. Auditorium Campra – Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Auditorium Campra - Conservatoire Darius Milhaud - musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Ville Aix-en-Provence lieuville Auditorium Campra - Conservatoire Darius Milhaud - musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Orchestral Aix-en-Provence 2022-06-04 was last modified: by Orchestral Aix-en-Provence Aix-en-Provence 4 juin 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône