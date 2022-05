Orchestrades Marmande, 21 mai 2022, Marmande.

Orchestrades Route de Bordeaux Espace Expo Marmande

2022-05-21 15:30:00 – 2022-05-21 20:30:00 Route de Bordeaux Espace Expo

Marmande Lot-et-Garonne Marmande

EUR Orchestrades est une nouvelle proposition du Conservatoire à Rayonnement Communal de Marmande. L’idée est d’organiser un concert regroupant plusieurs orchestres à cordes (Scherzando, un orchestre regroupant des élèves des conservatoires de Gradignan et Marmande et un orchestre regroupant des élèves des conservatoires d’Agen et de Marmande), puis à 18h30 les orchestre à vent 1er et second cycle ainsi que le big band du conservatoire de Marmande.

Renseignements auprès du conservatoire 05 53 64 40 89.

+33 5 53 64 40 89

Ville de Marmande

